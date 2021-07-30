Addetmek sözcüğü nasıl yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre addetmek kelimesinin doğru yazımı...

ADDETMEK NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "addetmek" olarak yazılıyor.

ADDETMEK NE DEMEK?

Saymak:

"Üftade artık meseleyi kapanmış addediyor." - Attila İlhan