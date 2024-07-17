Adele müziğe ara veriyor
16 Grammy ödüllü şarkıcı Adele, müziğe ara vereceğini açıklayarak, 2021'de çıkardığı son albümünden bu yana yeni çalışmasını bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı
Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesine devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara verecek.
Turnesini bu sonbaharda tamamlayacak olan 36 yaşındaki sanatçının hayranları, Adele'in yeni bir albüm üzerinde çalışmak için daha fazla zamanı olacağını düşünüyordu. Ancak Adele, yeni çalışmanın yakın zamanda geleceğine dair tüm umutları boşa çıkardı.
İngiliz şarkıcı, Alman kanalı ZDF'ye verdiği röportajda, "Yeni müzik konusunda hiçbir planım yok. Bundan sonra büyük bir ara vermek istiyorum ve sanırım kısa bir süreliğine de olsa başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum" dedi.