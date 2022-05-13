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Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, Beverly Hills'teki lüks malikanesine alıcı buldu. Stallone'nun, evini İngiliz şarkıcı Adele'e yaklaşık 58 milyon dolar'a (Yaklaşık 900 milyon TL) sattığı ortaya çıktı

HABERTURK.COM
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    34 yaşındaki şarkıcı Adele, dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini satın aldı.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    Tam adı Adele Laurie Blue Adkins olan İngiliz şarkıcının, Stallone'un evi için 58 milyon dolar (Yaklaşık 900 milyon TL) ödediği belirtildi.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    Adele, yeni evinin önünde spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile verdiği mutluluk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI

    Ancak geçtiğimiz haftalarda lüks malikanenin, depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıktı ve şarkıcıya, evinin aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapıldı.

    Kaliforniya Jeolojik Araştırma Birimi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varıldı.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    'Sismik tehlikeler' araştırma bölümü, afet meydana gelirse binaların heyelanla karşı karşıya kalabileceğini ve şehrin doğal manzarasına sahip bölge için endişelerin ortaya çıktığını kaydetti. Olası patlamaları önlemek adına eve gaz için özel bir sismik kapatma vanasının takıldığı da söylendi.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    8 YATAK ODASI VE 12 BANYOSU VAR

    Daily Mail'in haberine göre; Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan evin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

    1994 yılında inşa edilen malikane, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, 2 ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile 2 katlı bir misafirhane de bulunuyor.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    Evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    UZUN SÜRE SATAMAMIŞTI

    'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone, 90'lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    75 yaşındaki Stallone, bu durumun üzerine geçtiğimiz yıl mayıs ayında fiyatı 85 milyon dolara indirmişti.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    Ailesiyle Florida'ya taşınan ünlü aktör, ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.
  • Adele, Sylvester Stallone'un malikanesine servet ödedi

    Yine alıcı bulamayan Stallone malikanesini, 58 milyon dolara İngiliz şarkıcı Adele'e satmak durumunda kaldı.

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