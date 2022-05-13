DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI UYARILDI

Ancak geçtiğimiz haftalarda lüks malikanenin, depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıktı ve şarkıcıya, evinin aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapıldı.

Kaliforniya Jeolojik Araştırma Birimi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varıldı.