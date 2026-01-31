Adet olmak, regl olmak orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken regl olmak orucu bozar mı?

Oruçluyken adet başlarsa oruç geçerli olur mu? Diyanet’in açıklamalarına göre oruçlu bir kadın, gün içinde herhangi bir saatte adet görmeye başlarsa, o günkü orucu geçerliliğini kaybeder. İster sabah saatlerinde ister iftara yakın bir zamanda adet başlasın, oruç bozulmuş kabul edilir. Bu oruç, Ramazan sonrasında uygun bir zamanda kaza edilmelidir.

İmsaktan önce adet olup olmadığından emin olunmazsa Bazı durumlarda kadınlar, imsak vaktinden önce mi yoksa sonra mı adet olduklarından emin olamayabilir. Diyanet’e göre adet kanamasının imsak vaktinden sonra başladığı kesinleşirse, oruç bozulmuş sayılır. Ancak imsak öncesinde başladığı kesinleşirse, zaten o gün oruç tutulmaması gerekir. Şüpheli durumlarda, kanamanın başlangıç zamanı esas alınarak hüküm verilir.

Adet bitmeden oruç tutulur mu? Diyanet’e göre adet hâli devam eden bir kadının oruç tutması dinen geçerli değildir. Kanama tamamen sona ermeden ve temizlik gerçekleşmeden oruca başlanamaz. Adet bitip temizlik sağlandıktan sonra, bir sonraki imsak vaktinden itibaren oruç tutulabilir.

Regl hâlinde tutulan oruç geçerli olur mu? Adetli olduğu hâlde oruç tutmaya devam eden bir kadının orucu geçerli sayılmaz. Diyanet, bu durumdaki oruçların kabul edilmeyeceğini ve sonradan kaza edilmesi gerektiğini belirtir. Bu nedenle regl hâlinin başlamasıyla birlikte oruç bırakılmalıdır. Bozulan oruçlar kaza mı, kefaret mi gerektirir? Diyanet’e göre adet nedeniyle bozulan oruçlar için kefaret gerekmez. Sadece tutulamayan gün sayısı kadar orucun daha sonra kaza edilmesi yeterlidir. Çünkü regl hâli, kadının kontrolü dışında gerçekleşen doğal bir durumdur ve dinen mazeret kabul edilir. İftar vaktine yakın regl olmak orucu bozar mı? İftara dakikalar kala bile adet kanamasının başlaması hâlinde oruç bozulmuş sayılır. Günün büyük bir kısmı oruçlu geçirilmiş olsa bile hüküm değişmez. Bu durumda da oruç, Ramazan sonrasında kaza edilir. Diyanet’in genel değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre adet ve lohusalık hâli, oruç tutmaya engel olan durumlardandır. Oruçlu bir kadının gün içinde regl olması, orucu otomatik olarak bozar. Ancak bu durum dinen bir kusur ya da günah olarak değerlendirilmez; sadece ibadetin ertelenmesini gerektirir.