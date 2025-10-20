Habertürk
        'Adile'nin afişi belli oldu

        'Adile'nin afişi belli oldu

        BKM imzalı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu ve senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı 'Adile Naşit' filminin afişi belli oldu

        Giriş: 20.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:30
        Afişi belli oldu
        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan 7 farklı afiş tasarımı yoğun ilgi görmüştü. Her biri Adile Naşit’in farklı yönlerini yansıtan bu afişler arasından, seyircilerin en çok sevdiği tasarım filmin resmi afişi olarak belirlendi.

        Pozitif enerjisiyle öne çıkan afiş, filmin içtenliğini ve neşesini aynı karede buluşturuyor.

        Başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı film, unutulmaz sanatçının hem sahne ışıkları altındaki neşesini hem de yaşamındaki içtenliği beyazperdeye taşıyor.

        Yalnızca oynadığı karakterlerle değil; insanlara duyduğu sevgi, içtenliği ve yaşam enerjisiyle bir kuşağın hafızasına kazınan Adile Naşit, 5 Aralık’ta hikayesiyle sinemalarda olacak!

        ‘Adile Naşit’ filmi 5 Aralık’ta sinemalarda…

