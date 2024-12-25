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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 00:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:38
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        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
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        Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; kavgada ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli bıçakla 3 kişiyi yaraladı.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        #Adıyaman
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