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Adıyaman'da polis, İHA desteği ile 24 saat karış karış denetim yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Adıyaman'da yapılan asayiş denetimi, İHA'ların da desteğiyle aralıksız sürüyor. Hırsızlık ve yağmalara yönelik yaya devriye, motorize ve motorize Yunus ekipleriyle, mahalle ve sokaklar karış karış denetleniyor. Denetimlerde İHA ile tespit edilen 2 şüphelinin yakalanma anı ise kameraya yansıdı. Öte yandan, sosyal medyada "Dışardan yabancı insanlar gelip çadır kurdu, evimizi yağmalayacak" gibi iddiaların da asılsız olduğu vurgulandı

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  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Adıyaman'da yapılan Asayiş denetimi, İHA'ların da desteğiyle aralıksız sürüyor. Denetimlerde 2 şüpheli hırsız havadan yapılan çekimle tespit edilerek gözaltına alındı.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından büyük hasar alan illerden biri olan Adıyaman'da yağma ve hırsızlıklara yönelik tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Daire Başkanlığı tarafından da görevlendirilen personel Adıyaman'da 24 saat aralıksız asayiş denetimlerini sürdürüyor.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Adıyaman'ın her noktasında 547 personel ile yaya devriye şeklinde, 78 motorize ve 41 motorize Yunus ekipleriyle özellikle yağma olaylarına karşı gerekli asayiş tedbirleri alındı. 
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Ayrıca Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı İHA'larla (İnsansız Hava Aracı) hava denetimi koordineli bir şekilde yapılıyor.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Havadan yapılan denetimlerde şehirde şüpheli olarak tespit edilen araçların takibi yapılıp, anında sokak ve caddelerde görev yapan ekiplere bilgiler aktarılıyor.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    İHA'larla yapılan denetimlerine şüpheli bir kamyonet takıldı. Şüpheli görülen bu kamyonet yerdeki birimlere bildirildi.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Öte yandan, Adıyaman için sosyal medyada "Dışardan yabancı insanlar gelip çadır kurdu, evimizi yağmalayacak" gibi iddialar üzerine de Asayiş birimleri çalışma başlattı. 
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

    Yapılan çalışmalarda Adıyaman merkezde dışardan gelip yerleşen şüpheli kimse tespit edilmedi. Çadırlarda kalan depremzedelerin listeleri tek tek kayıt altına alındığı belirtildi.
  • Adıyaman'da polis İHA desteği ile hırsızlığa karşı sıkı bir denetim yapıyor! - Haberler

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