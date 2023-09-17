Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman Kahta'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ali İhsan Uluçay idaresindeki minibüs, Kahta-Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜFotoğraf: AA
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.
AA'nın haberine göre, sürücü Uluçay kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
BİR YARALININ DURUMU AĞIRFotoğraf: İHA
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.