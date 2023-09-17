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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Adıyaman Kahta'da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 03:59 Güncelleme: 17.09.2023 - 04:03
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        Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Ali İhsan Uluçay idaresindeki minibüs, Kahta-Siverek karayolunun 8'inci kilometresinde şarampole devrildi.

        SÜRÜCÜ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre, sürücü Uluçay kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        BİR YARALININ DURUMU AĞIR

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Adıyaman
        #kahta
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