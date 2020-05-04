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Adıyaman Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova Köyü, mide rahatsızlığı tedavisinin ardından Yeşilova Köyü'ne dönen K.A., bir sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkması üzerine K.A.'nın yaşadığı köy karantinaya alındı. Karar sonrasında 580 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışı güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı

adıyaman yeşilova köyü karantina
DHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova Köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören K.A., taburcu olduktan sonra Yeşilova Köyü'ndeki ailesinin yanına döndü. Bir süre ailesinin yanında kalan K.A., rahatsızlanınca tekrar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede kontrolleri yapılan K.A., eşi ve çocuğunun yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. K.A., eşi ve çocuğu tedaviye alınırken, Gölbaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu gelişme üzerine Yeşilova Köyü'nün karantinaya alınmasına karar verdi. Karar sonrasında 580 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışı güvenlik güçleri tarafından bariyerlerle kapatıldı.

Köye giriş ve çıkışlara 14 gün süreyle izin verilmezken, vatandaşların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmasına başlandı.

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