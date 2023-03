Galatasaray taraftarı Cihan Emir, Adıyaman'da toprağa verildi

Selim KAYAYakup ALTAY/ ADIYAMAN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adıyaman'da 62 saat sonra enkaz altından çıkarılan ve tedavi gördüğü hastanede iki bacağı kesilmesine rağmen hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak (12), memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Cihan'ın babası Nevrez Parlak, oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, "Oğlum hep kendisi gibi Galatasaray takımını tutmamı söylerdi. Artık ben de onun için Galatasaraylıyım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Cihan Emir Parlak, dün yaşamını yitirdi. 62 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Parlak, aynı zamanda fanatik bir Galatasaray taraftarıydı. Geçen günlerde Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Parlak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçını tribünden izlemek istediğini söylemişti. Başkan Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" diyerek cevap vermişti.

Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek tüm takımın imzaladığı formayı hediye etmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam savaşını kaybeden Cihan Emir Parlak, Adıyaman'da merkeze bağlı Sarıgül köyünde toprağa verildi. Depremin ilk gününde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba Nevrez Parlak, oğlu Cihan Emir'in hayata veda etmesiyle tüm ailesini kaybetmenin acısını yaşadı.

'CİHAN DA GİDİNCE ŞİMDİ BÜTÜN AİLEMİ KAYBETTİM'

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta köyde olduğunu ve depreme uyanıkken yakalandığını anlatan Nevrez Parlak, deprem anında tüm ailesi ile birlikte çok korktuklarını anlattı. Oğlunun hastane sürecini gözyaşları içerisinde anlatan baba Nevrez Parlak, artık Cihan Emir için Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Enkaz altında eşim Eda, kızım Ekin ve oğlum Fahri Fırat'ı kaybettim. Cihan Emir benim için teselli oldu. Cihan da gidince şimdi bütün ailemi kaybettim. Deprem gecesi ben köydeydim. Deprem anında da ayaktaydım, sarsıntı şiddetini yaşayınca kalkıp şehre baktım ışıklar kapalıydı. Duramadım arabaya bindim. Tabii Allah kimseye yaşatmasın o manzarayı da kimse yaşamasın. Savaş olsa düşman belli, bir şeyler yaparsın belki ama bunda elin kolun bağlı. Şu anda nasıl oturuyorsak biz ilk iki günde öyle oturuyorduk. Yağmurda o soğuk havada kalkıyorsun balyozla vuruyorsun, yoruluyorsun, geliyorsun, dayanamıyorsun bir daha kalkıyorsun. Senin kardeşin balyozu alıyor o devam ediyor çaresizliğin dibini yaşıyorsun. Onlar o enkazın altında sen sadece elin kolun bağlı izliyorsun" dedi.

'ARTIK BEN DE GALATASARAYLIYIM'

Umudun kendilerine sadece Cihan'ı verdiğini belirten Nevrez Parlak, "Ben enkazda dedim ki Allah´ım senden sadece bir tane istiyorum diye dua ettim. Bütün akrabalarımız ile sevindik herkes gittim ama sadece Cihan kalmış. Adıyaman'da ampute oldu. Cihan'ın iki ayağı da gitti. Sonraki gün dördüncü gün ambulans uçakla Ankara'ya götürdük. İyi idi tedavi de güzel devam ediyordu, hatta biz fizik tedaviye geçtik. Oradaki hocalarla görüşüyorduk. Her şey çok iyi idi. Gerçekleri anlatmak sürecinde psikolog sağlığı yerine kavuştu, her şeyi anlatabilirsiniz deyince üç defa içeriye girdim anlatmak için ama öyle anlatmak kolay bir şey değildi benim için. Oraya Galatasaray Kulübü geldi o gerçekleri anlattığımız gün Galatasaraylılar oraya geldi. Çocuk her şeyi öğreniyor, anlatıyoruz. Üstüne Galatasaraylılar geldi moral verdi toparladı kendini. Biz sadece moral desteği bekliyorduk. Sağ olsunlar onu da yaptılar. Muslera'ya zaten hayrandı Icardi'yi severdi. Ben Beşiktaşlıyım. Babacım sen çık enkazdan, ben de Galatasaraylı olurum. Çevresine sürekli hepimiz Galatasaraylıyız, bir tek babam Beşiktaşlı derdi. Onu bir türlü Galatasaraylı yapamadık gitti diyordu. Artık ben oğlum Cihan için Galatasaraylıyım" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Selim KAYAYakup ALTAY

