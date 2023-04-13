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Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

DHA

Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Sincik Mahir ALAN
2023-04-13 18:23:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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