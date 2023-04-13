Adıyaman'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 16.26'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Sincik Mahir ALAN

2023-04-13 18:23:30



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