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        Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü

        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:55
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        Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü
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        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Bakır, tarlasında çalıştığı sırada, kullandığı 02 AV 339 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Bakır'ı görenler, durumu 112'ye bildirdi. Bakır, ihbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga koyuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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