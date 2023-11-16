Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi öldü

ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan çiftçi Bekir Bakır (72), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Besni ilçesi Kızılin köyü yakınlarında meydana geldi. Bekir Bakır, tarlasında çalıştığı sırada, kullandığı 02 AV 339 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Bakır'ı görenler, durumu 112'ye bildirdi. Bakır, ihbarla araziye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Bakır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga koyuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.