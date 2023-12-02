Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kargalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.