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        Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı

        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 02.12.2023 - 22:30
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        Adıyaman'da aile arasında bıçak, taş ve sopalı kavga: 8 yaralı, 6 gözaltı
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        ADIYAMAN'ınBesni ilçesinde, aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kavga, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kargalı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı. 

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma hastanede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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