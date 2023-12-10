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        Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

        ADIYAMAN´ınKahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışTtığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 21:30
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        Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
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        ADIYAMAN´ınKahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışTtığı kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kahta Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Orman (70) yönetimindeki 34 BAY 262 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Kömür yönetimindeki 63 YY 734 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın demir yığını halin dönüştüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Hasan Kömür, Fadile Kömür, Fatma Kömür ve Gülizar Orman'ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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