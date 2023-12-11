Yıkım sırasınde kopan parçalar direğe zarar verdi; elektrikler kesildi

ADIYAMAN'dakontrollü yıkım sırasında 5 katlı binadan kopan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Ekipler, sabah saatlerinde Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı. Kontrollü yıkım sırasında binadan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman / Besni - Mustafa ÖNDOĞAN

2023-12-11 11:18:25

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