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        Yıkım sırasınde kopan parçalar direğe zarar verdi; elektrikler kesildi

        ADIYAMAN'dakontrollü yıkım sırasında 5 katlı binadan kopan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:35
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        Yıkım sırasınde kopan parçalar direğe zarar verdi; elektrikler kesildi
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        ADIYAMAN'dakontrollü yıkım sırasında 5 katlı binadan kopan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. Mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Ekipler, sabah saatlerinde Besni ilçesi Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı. Kontrollü yıkım sırasında binadan parçalar, elektrik direğine zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman / Besni - Mustafa ÖNDOĞAN

        2023-12-11 11:18:25

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