KONTEYNER KENTTE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
ADIYAMAN'da, konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konyerner kullanılamaz hale geldi.
ADIYAMAN'da, konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konyerner kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası otogar yakınlarında kurulan K-6 Konteyner kentte kimsenin bulunmadığı sırada bir konteynerde alevleri görenler durumu itfaiye erlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında yangın yanındaki bir konteynere daha sıçradı. Ekiplerin bir saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Paniğe yol açan ve konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Konteyner kent
- Alevlerin yükselmesi
- Toplanan kalabalık
- İtfaiye erleri
- Yangın kontrol atlına alınması
- Yangının söndürülmesi
- Genel ve detay görüntüler
DHA-Gündem - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN
2023-12-25 01:42:08
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