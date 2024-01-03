Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında ilk duruşma (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında ilk duruşma (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        OTELSAHİBİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        3´üncü Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonda görülen duruşmaya, 5´i tutuklu 11 sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Kimlik tespitinin ardından ilk savunmayı tutuklu sanıklardan otel sahibi Ahmet Bozkurt yaptı. 72 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından; 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istenen Ahmet Bozkurt, savunmasına depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Otele fazla kat çıkıldığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Bozkurt, "Bu iddiaları kabul etmiyorum. 2017 yılında imar barışı çıkmadan önce şu an fazla kat olarak iddia edilen teras olan yeri pergole ile kapattım. Kesinlikle betonarme yoktur. O bölümde tuğla ve beton kullanmadım. 2017 yılında imar yasası çıktığında başvuruyu yaptık. Burada kesinlikle ve kesinlikle kat fazlası yok. Otel açabilmek, anonim şirketi kurabilmem için 5 tane ortak olması gerekiyor. Ben de evlatlarımı, eşimi ve işle hiç ilgisi olmayan kişileri kendime ortak ettim. Ama yönetim kurulu başkanı benim, yetki bende, tek başıma yetkiliyim" dedi.

        'MİRAS BIRAKMAK İÇİN OTELİ ÖZENEREK YAPTIM'

        Bina yapılırken bazı yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Bozkurt, "Bana atılan ve kabul etmediğim suçlamalardan dolayı bir suç varsa benimdir. Benim çocuklarıma iftira atılmıştır. Çocuklarımın bu işle hiç alakaları yoktur. Çocuklarım da benimle birlikte tutuklular. Ondan dolayı evlatlarımın yetkilerinin olmadığını anlatmak istedim. Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Benim otelim 1992 yılında projem bittikten sonra 1993 yılında başladı ve 1994 yılında bitti. Otelimde projenin dışında usulsüz hiçbir şey yoktur. Asrın felaketleri diye adlandırdığımız depremin şiddetinin yüksek oluşudur. Benim binam 32 yıllık binadır. Ben evlatlarıma, torunlarıma miras bırakmak için bu oteli özenerek yaptım. Depremden önce Aksaray´da yaşayan evladım ve torunlarım Adıyaman´a gelmişlerdi. Eğer pazar günü kar yağmamış olsaydı, benim bütün ailem ve evlatlarım, torunlarım da otelde kalacaktık" diye konuştu.

        'ZEMİN ETÜDÜ YAPTIRMA YETKİM YOK'

        Bozkurt, kanser hastası olduğunu ve ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

        Müşteki avukatlarının zemin etüdü bulunmaya bir yerde, ruhsatı nasıl aldığı yönündeki soruya ise Ahmet Bozkurt, "Zemin etüdü yasaların emrettiği bir konudur. Bunu belediye istiyor. Belediyenin yaptırması lazımmış. Benim zemin etüdü yaptırma yetkim yok. Belediye orayı imara açtığı zaman zemin etüdünü yaptırıp, nasıl bir bölge olduğunu hesaplatıp ona göre imara açılması gerekiyordu. Statik hesabı, deprem yönetmenliğine göre yapılır. 1975 imar yasasına göre yapılıyor" cevabını verdi.

        Bozkurt´un savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde davanın diğer sanıkları Seda Zeren, Şule Özbek, Ulviye Bozkurt, Hasan Aslan, Mehmet Göncüoğlu, Mehmet Fatih Bozkurt, Efe Bozkurt, Erdem Yıldız, Halil Bağcı ve Bilge Açık savunmalarını yapacak.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-01-03 17:24:50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İran'da art arda patlama! En az 103 ölü!
        İsias Oteli davası başladı!
        İsias Oteli davası başladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Boşanmak isteyen kadına, baba ve 3 oğlundan saldırı!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        'Merkez'in hedefini tutturacağına inanıyorum'
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de 3 ayrılık kapıda!
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        Japonya'daki uçak kazasındaki detaylar belli olmaya başladı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin...
        GÜNCELLEME - Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin...
        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını söndürüldü
        Adıyaman'da iş yerinde çıkan yangını söndürüldü
        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında ilk duruşma
        72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında ilk duruşma
        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yakalanan...
        Adıyaman'da bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yakalanan...