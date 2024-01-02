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        Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 büyükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:53
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        Adıyaman'da kaybolan 16 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu
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        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kaybolan 16 büyükbaş hayvan, jandarmanın dronu yardımıyla bulundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 büyükbaş hayvanın kırsal bölgede otlanırken kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Dron destekli arama yapan ekipler, yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda B.G. ile H.S'ye ait büyükbaş hayvan sürüsünü otlandıkları alanın 4 kilometre uzağında tespit etti.

        Bulunan hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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