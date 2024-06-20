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        Adıyaman'da 'dikenli dantel böceği' görüntülendi

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde halk arasında 'dikenli dantel böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:05
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        Adıyaman'da 'dikenli dantel böceği' görüntülendi
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        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde halk arasında 'dikenli dantel böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi.

        İlçeye bağlı Aydınpınar Mahallesi yakınlarında dağda halk arasında 'dikenli dantel böceği' veya 'altın yumurta böceği' olarak bilinen (Phyllomorpha laciniata) görüntülendi. Yumurtalarını sırtlarında taşıyan, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısı olan nadir görülen böcek türü, bölgedeki çoban tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu türün kanatlarının kurumuş yapraklara benzediği için fark edilmesinin oldukça zor olduğunu ifade ederek, "Altın yumurta böceği normalde kurumuş yapraklara benzediği için düşmanları tarafından çok fark edilemeyen bir böcek. Fakat bu dişileri çiftleştikten sonra yumurtalarını ya üzerlerine yapıştırıyorlar ya da erkeklerine yapıştırıyorlar. Dolayısıyla fark edilme oranı artıyor. Bunlara altın yumurta böceği denilmesinin sebebi ise bunların yumurtaları önce beyazımsıdır daha sonra sarıya döner ve daha sonra altın rengini alır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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