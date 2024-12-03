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        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' istendi (2)

        DURUŞMAERTELENDİKahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasının 5'inci duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Mimar Erdem Yıldız, inşaat mühendisleri Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu savunmalarını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 21:11 Güncelleme: 03.12.2024 - 21:11
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        İsias Otel davasında mütalaa açıklandı; sanıklar için 'bilinçli taksir' istendi (2)
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        DURUŞMAERTELENDİ

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Oteli davasının 5’inci duruşmasında tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Mimar Erdem Yıldız, inşaat mühendisleri Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu savunmalarını yaptı.

        Sanıklar, bilirkişi raporlarını eleştirerek, raporların taraflı ve eksik bilgiler içerdiğini savundu. Ayrıca sanıklar bilirkişi raporlarını eleştirerek, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu.

        Sanıklardan Ahmet Bozkurt, bilirkişi raporlarını 'ısmarlama' olarak nitelendirerek, otelin 1993 yılında projelendirilip 1995 yılında tamamlandığını belirtti. Bozkurt ayrıca, kendisinin müteahhit veya teknik bir görevli olmadığını, yalnızca bina sahibi olduğunu da ifade ederek, "Ben müteahhit değilim, inşaat mühendisi veya mimar değilim. Ancak raporda, teknik sorumlu gibi gösterildim. Eğer bina sahibi olarak bu yapıdaki sorunlardan bilgim olsaydı, bu binayı asla yapmazdım. Proje belediye tarafından kontrol edilip doğru bulundu ve ruhsat verildi. Kaçak kat denilen bölge için imar barışından yararlandım. Ayrıca, bina yapımında kullanılan malzemeler o dönemin teknolojisiyle sınırlıydı" dedi.

        Mehmet Fatih Bozkurt ise, Ahmet Bozkurt’un oğlu ve otelin yönetimine 2001 yılında dahil olduğunu, teknik konulara hakim olmadığını vurgulayarak, "Benim teknik konularla hiçbir ilgim yok. Buna rağmen kusurlu bulunmuşum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

        Otelin projesiyle ilgisinin olmadığını ve sadece konut projesi yaptığını ifade eden İnşaat Mühendisi Mehmet Göncüoğlu ise otelin projesi ile adının anılmasının doğru olmadığını savunarak, "Otel projesiyle adımın anılması doğru değil. Konut projesi yaptım, otel statik projesini ben yapmadım. Beton kalitesinin düşük olması ve yük kapasitesindeki artış benim sorumluluğumda değil. Dava dosyamın düşürülmesini talep ediyorum" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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