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        Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

        ADIYAMAN'da itfaiye erleri, kuyuya düşen ineği iş makinesiyle kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:10
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        Kuyuya düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı
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        ADIYAMAN'da itfaiye erleri, kuyuya düşen ineği iş makinesiyle kurtardı.

        Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda hayvanlarını otlatan Mehmet Keleş, ineğin boş kuyuya düştüğünü görünce çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından ineği, halatla iş makinesiyle kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti. Bitkin düşen ineği besleyen Mehmet Keleş, itfaiyecilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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