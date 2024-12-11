Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABA 886 plakalı otomobille Abuzer Eryılmaz'ın kullandığı 34 HN 2865 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abuzer Eryılmaz ile yanında bulunan kızı Yaren Eryılmaz'ın yaralandığını belirledi. Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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