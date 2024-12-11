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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:00
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        Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Çat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABA 886 plakalı otomobille Abuzer Eryılmaz'ın kullandığı 34 HN 2865 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abuzer Eryılmaz ile yanında bulunan kızı Yaren Eryılmaz'ın yaralandığını belirledi. Yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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