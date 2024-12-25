Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 95 gram bonzai, 56 sentetik hap, 9 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

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