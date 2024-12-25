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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:45
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
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        ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 95 gram bonzai, 56 sentetik hap, 9 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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