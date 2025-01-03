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        Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hayatını kaybetti

        ADIYAMAN'da, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Ekrem Kalan (39), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:20
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        Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, hayatını kaybetti
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        ADIYAMAN'da, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Ekrem Kalan (39), yaşamını yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde, Kahta ilçesi Bozpınar köyünde meydana geldi. Köyde yapılan bir evin inşaatında çalışan Ekrem Kalan, elindeki direkle yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Kalan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekrem Kalan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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