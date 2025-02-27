Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı

Olay, dün gece, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Lokanta işleten Mustafa Ç. ile kimliği öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarını çağırmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

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