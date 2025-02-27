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        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı

        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:05
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        Adıyaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
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        ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün gece, Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Lokanta işleten Mustafa Ç. ile kimliği öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarını çağırmasıyla büyüyüp kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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