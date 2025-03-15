Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Sarıgül (28) hayatını kaybetti, Fatma Sözdemir ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        ABONE OL

        ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Sarıgül (28) hayatını kaybetti, Fatma Sözdemir ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün gece, 1 Nisan Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Hulusi T. idaresindeki 27 AHN 005 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Sarıgül idaresindeki 35 BRC 641 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde motosikletin sürücüsü Hüseyin Sarıgül ile arkasındaki Fatma Sözdemir'in yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Sarıgül, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sözdemir'in durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Adıyaman'da öğrencilere akran ve siber zorbalığı semineri verildi
        Adıyaman'da öğrencilere akran ve siber zorbalığı semineri verildi
        Adıyaman Valisi Varol'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Adıyaman Valisi Varol'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir Adıyaman'da istişare toplant...
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir Adıyaman'da istişare toplant...