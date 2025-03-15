Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Sarıgül (28) hayatını kaybetti, Fatma Sözdemir ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece, 1 Nisan Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Hulusi T. idaresindeki 27 AHN 005 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Sarıgül idaresindeki 35 BRC 641 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde motosikletin sürücüsü Hüseyin Sarıgül ile arkasındaki Fatma Sözdemir'in yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Sarıgül, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sözdemir'in durumunun ise ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.