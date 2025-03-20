Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin, 66 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 dedektör ele ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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