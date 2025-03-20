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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

        ADIYAMAN'ınGölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:05
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
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        ADIYAMAN’ınGölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 gram metamfetamin, 66 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 dedektör ele ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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