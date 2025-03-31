Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Murugöl köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Mustafa Ç. yönetimindeki 27 TL 884 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ç. ile otomobilde bulunan Özcan Ç., Nisa Ç. ve Yusuf Ç. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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