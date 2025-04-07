Adıyaman'da uyuşturucuya 17 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 uyuşturucu hap, 23 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

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