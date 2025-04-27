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        Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        ADIYAMAN'da düzenlenen Motofest yarışmasına katılmak için gelirken kullandığı motosiklet şarampole devrilen Ahmet Turan Demirtaş (38) hayatını kaybetti, yanındaki Merve D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.04.2025 - 09:55
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        Adıyaman'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        ADIYAMAN'da düzenlenen Motofest yarışmasına katılmak için gelirken kullandığı motosiklet şarampole devrilen Ahmet Turan Demirtaş (38) hayatını kaybetti, yanındaki Merve D. ise yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Turan Demirtaş’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demirtaş ve arkasındaki Merve D. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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