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        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü

        ADIYAMAN'da, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Abuzer Yakut (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:35
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        Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü
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        ADIYAMAN’da, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından düşen Abuzer Yakut (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Yenimahalle’de meydana geldi. Sıva ustası olarak çalışan Abuzer Yakut, çalıştığı inşaatın 6’ncı katından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Abuzer Yakut, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Yakut’un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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