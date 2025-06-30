Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

        ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde Ahmet Dolaş (65), tartıştığı eşi Leyla Dolaş'ı (58) av tüfeğiyle öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde Ahmet Dolaş (65), tartıştığı eşi Leyla Dolaş'ı (58) av tüfeğiyle öldürdü.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Beşgöze köyü Salavat mezrasında meydana geldi. Ahmet Dolaş, evde tartıştığı eşi Leyla Dolaş'a tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leyla Dolaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Leyla Dolaş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Ahmet Dolaş jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da üzerine iskele parçası düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da üzerine iskele parçası düşen işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
        Adıyaman'da eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Adıyaman'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da biçerdöverle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da tarlada başlayan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Adıyaman'da evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
        Adıyaman'da evde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi