Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Beşgöze köyü Salavat mezrasında meydana geldi. Ahmet Dolaş, evde tartıştığı eşi Leyla Dolaş'a tüfekle ateş etti. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leyla Dolaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Leyla Dolaş'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Ahmet Dolaş jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.