Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da temel atma törenine katıldı

ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da Narince-Gerger kara yolunun temel atma törenine katıldı.

Temel atma törenine eşlik eden ​​​​​​​Karaismailoğlu, beraberindeki ekiple butona basarak inşaatı başlattı. Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, ülkenin her bir köşesinde çok büyük ve muhteşem yatırımlar yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini söyledi.

Projelerin birini bitirip zaman kaybetmeden bir yenisine başladıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Yatırımlarımızın amacı bütün vatandaşlarımızın daha rahat, daha iyi koşullarda, daha güvenli yaşaması. Hakikaten Türkiye 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdı. Ama hedeflerimiz büyük. Bu hedefler doğrultusunda dünyanın gelişmiş, en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışıyoruz. Bugün de Gerger'deyiz. Bölgesi için can damarı olan bir yolda, konforu, güvenliği ve ulaşımı rahatlatmak için bir araya geldik. İnşallah bu yolumuzun açılışında da beraber olacağız. Bütün dünyada krizler konuşulurken, savaşlar konuşulurken Türkiye yatırımlarına arttırarak devam ediyor, bu sadece Türkiye'de olur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde durmak yok yola devam diyorum."

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da Adıyaman'ın ve Adıyamanlıların ulaşımına konfor katacak Narince-Gerger yolunun yapım çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Çalışmanın yaklaşık 37 kilometrelik bir mesafeyi kapsadığına işaret eden Uraloğlu, "İnşallah biz burayı hızlıca bitireceğiz. Narince-Gerger arasını da standart bir yola bağlamış olacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy'u ziyaret etti.



İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Karaismailoğlu, Nene Hatun Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

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