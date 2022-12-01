Adıyaman'da çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Adıyaman Valiliği ve İl Özel idaresi tarafından desteklenen "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonunda çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi bahçesindeki fidan dağıtım etkinliğinde konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan kentte, çiftçilerin alternatif ürünlere ve meyveciliğe olan ilgisinin her geçen gün artığını söyledi.

Çuhadar şöyle devam etti:

"Çiftçilerimizi desteklemeye yönelik Tarım İl Müdürlüğümüzün koordinesinde gerek İl Özel İdaresi olarak gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak destek veriyoruz. Çiftçilerimizin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bugünde dağ bölgesindeki köylü ve çiftçilerimizin bizlerden talep ettiği 6 bin adet ceviz fidanlarını dağıtıyoruz. Bu fidanların 4 bin adetini il merkezinde, 2 bin adetini de Çelikhanlı çiftçilerimize dağıtacağız. Yine Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında 40 bin adet nar, 5 bin adet badem fidanını önümüzdeki günlerde Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerimize dağıtacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve kırsaldaki vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçilerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz."

Etkinliğe, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.