Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yol yapım çalışması sırasında oda mezarda Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 5 insan iskeleti bulundu.

İlçeye bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında yapımı devam eden Kahta-Sincik yolunun 21'inci kilometresinde iş makinesiyle kazı yapıldığı esnada insan iskeletleriyle karşılaşıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, oda mezar içerisinde 5 insan iskeleti bulunduğunu tespit etti.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, iskeletlerin Roma dönemine ait 1600 yıllık olduğunun değerlendirildiğini belirtti.





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