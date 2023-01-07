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Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 kez arayan kadın hakkında suç duyurusu

AA

Acil Çağrı Merkezi'ni 22 bin 217 kez arayan kadın hakkında suç duyurusu

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2 ayda 22 bin 217 defa arayarak meşgul eden kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Sincik ilçesinde SIM kartı olmayan ve IMEI kaydı bulunmayan gümrük kaçağı cep telefonu ile 14 Ekim-14 Aralık 2022 arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden kadın hakkında suç duyurusu yapıldı.

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, AA muhabirine, merkezlerini meşgul eden kadına adli para cezası uygulandığını, kullanılan hattan bir daha çağrı almadıklarını anlattı.

Müdürlük olarak kadın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Körede şöyle konuştu:

"Kadın SIM kartı ve IMEI bulunmayan bir telefon üzerinden sürekli arıyordu, yalan yanlış bilgiler vererek kendini tanıtıyordu. Biz kadının yerini tespit edemedik bir türlü. Ekipler, baz istasyonundan alınan sinyaller doğrultusunda çevredeki köyleri belirlediler. Buradaki ekiplerimiz de kadın ve arka plandaki sesleri dikkate alarak belirlenen bir eşkal doğrultusunda dar alan çalışması yapıp kadını tespit etti. Kadın para cezası aldıktan sonra son görüşmesinde özür diledi. Kadınla alakalı haberler ulusal basında yer aldıktan sonra gereksiz çağrılarda azalma olduğunu gördük. Para cezasının hattı boş yere meşgul etmek için arayanlar üzerinde etkisi oldu."

- Çağrıların yüzde 66'sı asılsız

2022 yılında 659 bin 88 çağrı aldıklarını ifade eden Körede, "Çağrıların yüzde 66'sına denk gelen 438 bin 33'ü maalesef asılsız. Bazen arayıp yemek siparişi verenler, sohbet etmek isteyenler oluyor. Burada çalan her telefon bizim için bir candır. Günlük ortalama 1500'den fazla çağrıya cevap vermekteyiz. 7 gün 24 saat 120 personel ile görev yapmaktayız. Ekiplerimiz hayat kurtarmak için canla başla çalışmaktadır. Lütfen gereksiz yere hattımızı meşgul etmeyelim." diye konuştu.

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