Hastane randevusu için çocuklarına giden aile yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, hastane randevusu için Kahta ilçesine giden aile, köyde yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtuldu.

Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu köyünde yaşayan Ahmet Özen (63), hastaneye götüreceği eşi Remziye Özen (59) ile depremden bir gün önce Kahta ilçesinde yaşayan çocuklarının yanına gitti. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde köylerindeki 2 katlı evleri tamamen yıkılan Özen ailesi, enkazda kalmaktan kurtuldu.

Ahmet Özen, AA muhabirine şu anda çocuklarıyla Kahta ilçesindeki çadır kentte yaşadıklarını söyledi.

Eşinin kalp hastası olduğunu ifade eden Özen, "Yarpuzlu köyünde oturuyoruz ama eşimi hastaneye götürmek için Kahta ilçesinde çocukların yanına gelmiştik. Çocuklar Kahta'da tekstilde çalışıyordu. O gün deprem oldu, köyde ev yerle bir oldu. Burada kaldığımız ev de hasarlı, giremiyoruz." dedi.

- "Ben kalp hastasıydım, doktor için ilçeye geldik"

Çok sayıda tanıdıklarını depremde kaybettiklerini belirten Özen, "Köyde kapı komşularımızdan 11 kişi öldü, 2 kişi halen hastanede tedavi görüyor. Evimiz yerle bir oldu. Orada olmuş olsaydık biz de enkazın altında kalırdık. Eşimin hasta olması çok şükür bizi kurtardı." diye konuştu.

Remziye Özen de yaşananlara çok üzüldüğünü anlatarak, "Ben kalp hastasıydım, eşimle doktor için ilçeye geldik. Köyde kalsaydık biz de enkazın altında kalırdık. Evimiz, 2 katlıydı, her şey yerle bir oldu." ifadesini kullandı.





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