GÜNCELLEME - Depremin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesindeki okullarda ders zili çaldı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'daki 5 ilçede ders zili yeniden çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde depremin ardından ilk ders zili çaldı.

Kahta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından, öğrenciler ilk ders saatini animasyon gösterileri eşliğinde oyunlar oynayarak geçirdi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, törendeki konuşmasında, okulların tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kahta ilçesinde bütün okullarda eğitim ve öğretime başladıklarını anlatan Başli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ilçemiz depremden en az etkilenen ve hasarı az olan ilçe. O yüzden kent merkeziyle Besni ve Gölbaşı ilçelerinden ciddi şekilde nakil gelmekte. Biz yaptığımız planlamayla ilçemizde 40 bin öğrenciye hizmet için hazırız. Çocuklar okulu özlemiş, yüzlerindeki o mutluluğu görüyoruz. Bu hafta okullarımızda oryantasyon çalışması yürüteceğiz, çocukların okula adaptasyonunu sağlayacağız."

- Sincik'te de okullar eğitime başladı

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, depremin ilk gününden itibaren hasarsız olan okulların depremzedelere açıldığını söyledi.

Nakille gelen öğrencilerin uyumu için öğretmen ve okul idarelerinin öğrencilere daha hassas davranacağını aktaran Aydın, "Evleri hasarlı olan veya çocuklu öğretmenler idari izinli sayıldıklarından onların yerine öğretmen görevlendirmesi yaparak eğitim öğretime hazır hale geldik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.