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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman genelinde Ramazan Bayramı'ndan sonra tüm okulların açılması planlanıyor

AA

Adıyaman genelinde Ramazan Bayramı'ndan sonra tüm okulların açılması planlanıyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ara verilen eğitim öğretimin Ramazan Bayramı'ndan sonra il genelindeki tüm okullarda başlatılması planlanıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden aralarında Adıyaman'ın da bulunduğu 11 il etkilendi.

Eğitim öğretim yılının 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından 6 Şubat'ta açılması planlanan okullarda eğitime depremin ardından ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığının 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar vermesinin ardından Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde depremin ardından ilk ders zili çalmıştı.

Ramazan Bayramı'ndan sonra 24 Nisan'da da il genelindeki tüm okullarda öğrencilerin yeniden ders başı yapması planlanıyor.

Depremlerde il genelinde 801 okul binasından 11'i yıkılırken 63'ü ağır, 41'i ise orta hasar aldı. Yıkılan ve hasar gören okul binalarında öğrenim gören öğrenciler eğitimlerine diğer okullarda devam edecek.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, il genelindeki tüm okulları Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Şu anda 5 ilçede okullarda eğitim öğretim faaliyetinin devam ettiğine dikkati çeken Çiçek, "Tüm il genelinde bayramdan sonra okulları açmayı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu valiliklere bıraktı. Biz de valilik olarak değerlendirmemizde bayramdan sonra okulları açmak istiyoruz." dedi.

Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere kursların devam ettiğini anlatan Çiçek, "Öğrencilerimizden hafta sonu için kurs talepleri devam ediyor. Ders saatleri ve kurslarla ilgili ayarlama yapılarak faaliyetler aynı şekilde devam edecek." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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