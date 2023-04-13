Adıyamanlılar ilkbaharın gelmesiyle doğadan "keme" topluyor

ADIYAMAN (AA) - EKBER TÜRKOĞLU/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - "Güneydoğu Anadolu Bölgesi"nde yer yer kendiliğinden yetişen ve yöre halkının "kumi" ve "reji" olarak adlandırdığı doğal mantar "keme", depremden etkilenen Adıyaman'ın meralarında vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Adıyaman'ın Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, keme mantarının nisanda oluştuğunu söyledi.

Toprağın altından çıkarılan bu mantarın bölge halkı tarafından sevilerek tüketildiğini belirten Fırat, şöyle konuştu:

"Çoluk çocuk, yaşlı demeden insanlarımızla mera alanlarına geliyoruz. Hep beraber geziyoruz ve hasat yapıyoruz. Böylelikle imece usulünü yaşatıyoruz. Reji mantarını toplayıp sofralarımızda lezzet olmasını sağlıyoruz. Güzel pilavı oluyor, kızartmalarda kullanılıyor. Fakat bizim önceliğimiz, bu kültür unutulmasın. Küçük çocuklar bu lezzeti pek bilmiyor. Bizler de bölgede mantar toplamaya çıkan insanlarımızı teşvik ederek kültürün devamını sağlamak istiyoruz."

Bölgede son zamanlarda yağışın fazla olduğuna dikkati çeken Fırat, bunun da mantarın çoğalmasını sağladığını aktardı.

İlçe sakinlerinden 75 yaşındaki Mustafa Erdem de "Reji mantarımız, yağmurlu yıllarda daha çok olur. Fazla yağmurun olmadığı yıllarda reji mantarı olmaz. Diğer mantarlar olur ama bu olmaz. Günün büyük çoğunluğunda dağlara çıkıp bu mantarı topluyorum. Bu mantar her yerde olmaz, tadını da herkes bilmez. Ama ben 20 yıldır her sene 1 ay bu mantarı topluyorum." diye konuştu.





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