Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi'nin bayram sonrası açılması planlanıyor

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ADIYAMAN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ / EKBER TÜRKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da hasar görmeyen Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi'nin açılışı için gün sayılıyor.

Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal'ın kabrinin bulunduğu bölgeye, türbe ve yaklaşık 2 bin kişinin aynı anda saf tutabileceği caminin de içerisinde yer aldığı külliye inşa edildi. Külliyenin inşaatı tamamlanırken, peyzaj çalışmaları ise sürüyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi inşaatının depremlerde herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

Fırat, 2013'te başlanan inşaatın bir süre önce tamamlandığını, çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Yakında inanç turizmi merkezi haline getireceğimiz Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi'nde misafirlerimizi ağırlayacağız." dedi.

Sahabe Safvan Bin Muattal'ın iftiraya uğrayanlar için sabrın, iftira atanlar için ise azabın sembolü olduğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Sadece bölge insanı değil, dünya insanını artık Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi'nde ağırlayacağız inşallah. Safvan Bin Muattal Külliyesi, Samsat'ın kuzeyine düşmektedir. Külliye inşaatı, rahmetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından başlatılmıştır."

Fırat, külliyenin inşaatının tamamlanmasına desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.

Ramazan Bayramı sonrası misafirleri ağırlayacaklarını belirten Fırat, sahabe Safvan Bin Muattal'ın türbesinin olduğu külliyenin dini bakımdan önemli bir çekim merkezi haline geleceğinin altını çizdi.

Türbeyi düzenli olarak ziyaret ettiğini dile getiren Hüseyin Bozan ise sahabe Safvan Bin Muattal'ın, Hazreti Ömer döneminde Halid Bin Velid komutasında bölgeye asker olarak geldiğini ve aldığı ok yarasıyla şehit olduğunun bilindiğini anlattı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın bulunduğu Adıyaman'ın, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabriyle inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

- Sahabe Safvan Bin Muattal

Çeşitli kaynaklarda, Müslüman olduktan sonra Hendek Savaşı'na kabilesiyle katılarak kahramanlık gösteren ve Hazreti Muhammed'in övgüsüne mazhar olduğu ifade edilen sahabe Safvan Bin Muattal'ın, İslamiyet'i yaymak için kilometrelerce mesafe katederek Adıyaman'ın Samsat ilçesine geldiği ve burada şehit olduğu belirtiliyor.

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