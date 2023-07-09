Adıyaman Valisi Varol, Çelikhan'da afetzedelerle bir araya geldi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Osman Varol, Çelikhan ilçesinde depremzedeleri ziyaret etti.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Varol, ilçede kurulan konteyner kentlerde incelemelerde bulundu, depremzedelerin taleplerini dinledi.

Varol, ilçede faaliyete devam eden çay ocağını ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varol, yaraların sarılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Afetzedelerin zararları telafi edilinceye kadar bölgede çalışmalara devam edeceklerini aktaran Vali Varol, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız bize 'Allah devletimize zeval vermesin' deyinceye kadar gece gündüz demeden canla başla çalışacağız. Öte yandan şehir merkezi başta olmak üzere ilçelerimizdeki ticari hayatı o eski canlı ve hareketli günlerine döndürmek için yoğun gayret ediyoruz."