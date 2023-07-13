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        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:04
        Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/ KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, Y.K, İ.Ş, H.B. ve İ.K'yi yakaladı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve İ.Ş. tutuklandı, H.B. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Tutuklananların Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürülen "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük ve birçok teröristle bağlantılarının bulunduğu, teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladıkları belirlendi.

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