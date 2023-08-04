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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:55
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

        N.Ş. idaresindeki 06 DPP 493 plakalı otomobil, Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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