Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
N.Ş. idaresindeki 06 DPP 493 plakalı otomobil, Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.