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        Gerger'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:24 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:26
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        Gerger'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı
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        ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı.

        Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede hizmet veren 2 istasyona ek olarak Gölyurt (Tillo) köyünde açılan 3. istasyon ile çevre köylerde oluşabilecek kazalar ve acil durumlara müdahale edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, kırsalda bulunan çevre köylerde hızlı ve etkili müdahale yapabilmek amacıyla ilçede üçüncü bir istasyonun hizmet vereceğini belirtti.

        İstasyonla civar köylerde meydana gelebilecek vakalara çok daha kısa sürede müdahale etme imkanı bulacaklarını aktaran Öz, "İlçemizde acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli sunulabilmesi için sağlık kahramanlarımız özverili bir şekilde çalışmalarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

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