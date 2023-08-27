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        Adıyaman'da konteyner kentte kütüphane açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:20 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:30
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        Adıyaman'da konteyner kentte kütüphane açıldı
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        ADIYAMAN (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından yürütülen "Bir Kitap da Benden" projesi kapsamında, Adıyaman'da konteyner kentte açılan kütüphanede çocuklara kitap dağıtıldı.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, derneğin Yeni Otogar yanında bulunan konteyner kentte düzenlediği açılışta, okuma alışkanlığının kazandırılması ve çocuk ve gençlerin sosyal yaşama uyumlarının kolaylaştırılması için bu projenin kente kazandırılmasından dolayı ilgililere teşekkür etti.

        TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ise depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

        Derneğin 2018 yılında Türkçenin doğru kullanımını sağlamak için kurulduğunu hatırlatan Erdem, "Bir Kitap da Benden" kampanyası kapsamında öğrencilere kitap ulaştırmak istediklerini söyledi.

        Bir milyon kitabı çocuklarla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

        "İstedik ki deprem bölgesinde yetişen yeni nesillerimiz dilimizi ve kültürümüzü en güzel şekilde yansıtan edebi ve bilgilendirici kitaplarla buluşsun. Bağış kampanyası yoluyla Genel Merkez ve şubelerimizce toplanan kitapları, iki gezici kütüphane aracılığıyla depremden etkilenen 11 ilimizdeki çocuklara ve gençlere hediye etmek suretiyle aktarmış olduk. Kütüphanelerimizin uğradığı her noktada büyük ilgiyle karşılandığı için müsterihiz. Bu ilgiden ve hediye kitap sevincinden anladığımız, önemli bir boşluğu doldurduğumuzdur."

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Varol ile Erdem, daha sonra çocuklara kitap dağıttı.

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