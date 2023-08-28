Adıyaman'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi gölette bulundu
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin Atatürk Barajı Göleti'nde cesedine ulaşıldı.
İlçeye bağlı Yarımbağ köyünde yaşayan Sinan Köfteci'den (30) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Atatürk Baraj Göleti yakınlarında Köfteci'nin kıyafetlerini buldu.
Suya girme ihtimalini gözeten ekipler, gölette arama çalışmaları gerçekleştirdi.
Ekipler, sudaki arama çalışmaları sonucu Köfteci'nin cansız bedenine ulaştı.
Köfteci'nin cenazesi Samsat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.