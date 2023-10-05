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        Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin etüt çalışmaları yeniden yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:43
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        Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin etüt çalışmaları yeniden yapılıyor.

        Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede zemin sıvılaşmasının tespit edilmesi üzerine bazı bölgelerin imara kapatıldığını, detaylı inceleme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşüldüğünü anlattı.

        Üniversitelerden öğretim üyelerinin danışmanlığında zemin etütlerinin yapılması için bir şirketle anlaşıldığını ve yeniden çalışmalara başlandığını dile getiren Yıldırım, "100 metreden derin sondajlar yapılacak. Bu çalışma yaklaşık 3-4 ay sürecek. Çalışmalar neticesinde incelemenin yapıldığı alanlar imara açılacak ya da kapanacak veya zemin+1, zemin+ 2'ye izin verilecek." şeklinde konuştu.

        Jeoloji yüksek mühendisi Mithat Emre Kıbrıs ise ilçede mikro bölgeleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

        İlçede 30 sondaj kuyusunun bulunduğunu ifade eden Kıbrıs, çıkacak sonuçlara göre Gölbaşı'nın imar durumuna yönelik raporlama yapılacağını kaydetti.

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