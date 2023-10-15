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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:59
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Abdülkerim C. idaresindeki 52 ER 869 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Burançayır köyü mevkisinde devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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