Adıyaman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 15.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:59
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Abdülkerim C. idaresindeki 52 ER 869 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Burançayır köyü mevkisinde devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.