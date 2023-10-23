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        Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasan alan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:13
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        Çelikhan'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasan alan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        İlçe genelinde 844 binanın yıkılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaymakam Ali Cemal Altınöz, AA muhabirine, depremden ilçenin de önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

        İlçe genelinde 844 binanın yıkılacağını aktaran Altınsöz, "Pınarbaşı kasabası ve köylerde 584, ilçe merkezinde ise 260 binamız ağır hasar aldı. Merkezdeki bütün yapıların yıkımı tamamlanmış olup kasaba ve köylerde ise 191 binanın yıkım işleri yapılmıştır. Ekiplerimiz ivedi bir şekilde binaların yıktırılması ve enkazın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

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